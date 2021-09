Tangenziale, quante parole Il secondo lotto non si farà

Regione Lombardia, in una recente comunicazione ufficiale al Ministero, ha indicato le opere su cui «in considerazione della loro strategicità», si chiede di dare priorità. L’elenco comprende quattro infrastrutture stradali e due ferroviarie; non ci sono riferimenti al secondo lotto della tangenziale. Una sorta di pietra tombale per la possibilità di far uscire Como e i Comuni della cintura dalla morsa del traffico?

Significativa la posizione di Società Pedemontana presentando il progetto di completamento del proprio sistema autostradale. «Il secondo lotto della Tangenziale di Como non è all’ordine del giorno».

Quelli della politica sono tempi indefiniti, il territorio da anni manifesta l’urgenza di completare l’infrastruttura. Manca come noto un tratto di circa 6 chilometri che porti il traffico dallo svincolo dell’Acquanera a sud del centro di Albese con Cassano. Un percorso interamente in galleria il cui costo è passato dagli iniziali 859 milioni agli attuali 650 con la previsione di tunnel “a canna singola”.