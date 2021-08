(Foto by archivio)

In difesa dei tigli è stata promossa anche una raccolta firme (Foto by archivio)

Tigli, si riapre la partita «Portiamoli in commissione» Molinari: «Chiediamo alle altre forze politiche di unirsi a noi»

Salvare i tigli del lungolago: l’appello arriva anche dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che siede in maggioranza. FdI vuole riportare la questione in commissione. E oggi pomeriggio sul lungolago il presidio di protesta.

Dopo gli interventi in consiglio comunale di Sergio De Santis e Mario Gorla, con una breve nota, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Stefano Molinari, conferma la posizione del gruppo: «Abbiamo deciso di portare la problematica nel suo alveo naturale, e cioè la seconda Commissione consiliare, dove i consiglieri potranno audire gli assessori alla partita e, se nel caso, anche Regione Lombardia». Il coordinatore provinciale ha aggiunto: «È importante portare a compimento l’opera strategica per il nostro territorio, ma al contempo crediamo si debba trovare una soluzione che consenta di salvare i tigli, che hanno accompagnato le passeggiate al lago di intere generazioni di comaschi e turisti. Chiederemo perciò alle altre forze politiche, sensibili come noi al tema ambientale, di unirsi nella richiesta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA