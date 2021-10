Il fermo immagine del video della sicurezza in cui si nota il protagonista del tentato furto

Usa un sasso per rubare (video) Incastrato dal cittadino detective Il giovane di 23 anni è stato rintracciato dagli agenti delle volanti

È arrivato a piedi nell’area del distributore tra via Ambrosoli e via Aldo Moro, per poi scagliare ripetutamente (e con violenza) un sasso contro la macchinetta degli snack. Che è rimasta “chiusa”.

Il tutto sotto gli occhi delle telecamere che hanno immortalato il fatto e, per fortuna, anche di un onesto cittadino. Che ha prontamente avvisato le forze dell’ordine, descrivendo il giovane responsabile e indicando la direzione che aveva preso.

Grazie alla segnalazione, gli agenti delle volanti hanno immediatamente rintracciato un somalo di 23 anni che, ritenuto il presunto responsabile del gesto, è stato denunciato per tentato furto aggravato. Nella tasca del giubbotto aveva un sasso appuntito. Del peso di mezzo chilo.

È successo nella notte tra giovedì e venerdì. Denunciato un cittadino somalo nato nel 1998, in possesso di permesso di soggiorno.

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA