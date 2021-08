Via Madruzza chiusa per incidente

Automobilista grave al Sant’Anna Tamponamento tra due veicoli attorno alle 17, le auto sbattono contro il cancello di una abitazione. Danneggiati cavi Enel e tubazioni del gas

Scontro tra due auto questo pomeriggio (martedì 24 agosto) in largo Silo. Secondo quanto si è appreso i due automezzi - condotti rispettivamente da una donna di 60 e da una donna di 80 anni, entrambe residenti in città - si sarebbero tamponate all’ingresso della rotatoria, finendo entrambe a sbattere contro l’ingresso di una abitazione. Danni alle tubazioni del gas e ai cavi Enel. La polizia locale, intervenuta per i rilievi del caso ha prima chiuso completamente, quindi riaperto la stra a una sola corsia, con pesanti conseguenze per la circolazione. In posto anche vigili del fuoco e un’ambulanza della Cri di Lipomo. La signora di 80 anni è stata ricoverata al Sant’Anna. E’ in condizioni molto gravi.

