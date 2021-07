Covid: 2.153 positivi, in Italia 23 decessi A Como 25 casi, 2 a Lecco, 1 a Sondrio Il tasso di positività sale allo 1,02%

Sono 2.153 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.534. Sono invece 23 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 20.

Sono 210.599 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 192.543. Il tasso di positività è dello 1,02%, in risalita rispetto allo 0,8% di ieri.

Dei 23 decessi per Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 9 in Sicilia su 10 sono relativi al periodo marzo-luglio, rende noto la Regione secondo una nota alla tabella del ministero della Salute, «a seguito di aggiornamento dati da parte delle strutture ospedaliere del territorio».

La Regione Valle d’Aosta comunica che il report odierno riporta un decesso in meno rispetto a ieri, relativo ad un caso doppio di competenza di altra Regione.

Sono 210.599 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 192.543. Il tasso di positività è dello 1,02%, in risalita rispetto allo 0,8% di ieri.

Sono 151 i pazienti in terapia intensiva per il Covid , 6 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 7, come ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.108, quindi 20 in meno rispetto a ieri.

In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-8). A fronte di 34.930 tamponi effettuati, sono 420 i nuovi positivi (1,2%).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 34.930, totale complessivo: 11.998.356

- i nuovi casi positivi: 420

- in terapia intensiva: 32 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 123 (-8)

- i decessi totale complessivo: 33.802 (=)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 151 di cui 81 a Milano città;

Bergamo: 24;

Brescia: 24;

Como: 25;

Cremona: 34;

Lecco: 2;

Lodi: 36;

Mantova: 18;

Monza e Brianza: 27;

Pavia: 12;

Sondrio: 1;

Varese: 30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA