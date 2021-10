Argegno, auto finisce fuori strada Spavento per una giovane L’incidente alle 2 di notte sulla Statale Regina, la macchina è andata contro il muro di una casa

Un grande spavento ma, per fortuna, conseguenze non gravi per una giovane automobilista di 22 anni che l’altra notte ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro un muro in Statale Regina, vicino all’incrocio per la Val d’Intelvi.

Sul posto, per i soccorsi, i vigili del fuoco e un’ambulanza della Cri di Menaggio: la conducente è stata trasportata solo per accertamenti all’ospedale di Gravedona in codice giallo.

L’incidente si è verificato qualche minuto dopo le due del mattino, un orario durante il quale nessun pedone si trovava in quel punto del marciapiede, altrimenti il bilancio sarebbe stato decisamente più pesante.

