Gli autisti: «Stop solo agli straordinari» Ma per l’azienda 41 malati e 13 “no pass”

Ormai è battaglia senza quartiere, tra gli autisti del bus e Asf. Da un lato l’azienda snocciola numeri per confermare un incremento anomalo di malattie (ancora ieri, secondo Asf, erano 59 i dipendenti assenti, 41 per malattia, 13 per la mancanza della certificazione vaccinale e cinque per permessi). Dall’altro sindacati e dipendenti smentiscono lo sciopero camuffato e parlano solo di blocco degli straordinari.