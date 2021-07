«Le monete romane valgono 11 milioni Ma dallo Stato arrivano solo briciole»

Finisce in tribunale il contenzioso in atto tra il ministero della Cultura e la srl comasca “Officine Immobiliari”, cui si deve il rinvenimento delle mille monete romane scovate nel cantiere dell’ex teatro Cressoni di via Diaz nel settembre del 2018. L’amministratore unico della società, l’imprenditore Saba Dell’Oca , ha deciso di rivolgersi alla giustizia amministrativa dopo che, a titolo di premio per il rinvenimento - evenienza prevista da una specifica legislazione -, lo stesso ministero aveva offerto 369mila euro, con tanto di ritenuta del 25%, pari a circa 92mila euro.