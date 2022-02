Stupri a figliastra, nipoti e vicino Mostro condannato a vent’anni

Quando compiva abusi su buona parte dei suoi parenti, la figliastra fin da quando aveva appena quattro anni, i nipoti, un loro amico, e in tempi più lontani pure sulla figlia (reato per cui è però passato troppo tempo per contestarlo), era ben presente in quella casa dell’Olgiatese che per tutti – tranne che per lui – era un incubo. Ieri invece, davanti al giudice che lo doveva giudicare, ha pensato bene di non presentarsi. E, dunque, di non sentire la pena di 20 anni che gli è stata inflitta per la pazzesca serie di violenze sessuali che avrebbe compiuto in circa 50 anni di orrori.