Innovazione e futuro La Festa delle Imprese premia le eccellenze Apre la serata l’intervista a Marco Lavazza. Il riconoscimento alle aziende comasche più brillanti. L’incontro mercoledì alle 20.30 alla Camera di commercio. E in edicola c’è la rivista “Imprese Como”

Conto alla rovescia per l’appuntamento con la “Feste delle Imprese”, in programma domani a partire dalle 20.30 alla Camera di commercio di Como in via Parini. Grazie a questo incontro, “La Provincia” sottolinea ogni anno i punti di forza dell’economia comasca, attraverso le storie quotidiane delle imprese del territorio.

Dopo l’aperitivo di benvenuto, sono previsti gli interventi del direttore Diego Minonzio, del presidente della Camera di Commercio Como e Lecco, Marco Galimberti, e del direttore regionale Lombardia di Intesa San Paolo, Gianluigi Venturini. In Camera di commercio sono attese più di duecento persone tra imprenditori, rappresentanti istituzionali e delle organizzazioni di categoria, sindacalisti ed altri attori del mondo economico provinciale. L’ospite della serata, intervistato dal direttore Minonzio, sarà Marco Lavazza, vicepresidente del gruppo del caffè e vicepresidente dell’Unione industriale di Torino. Lavazza dal 2013 è anche presidente dell’associazione delle Industrie alimentari di Torino, mentre a livello nazionale guida l’Unione Italiana Food, associazione che, con 450 imprese in 20 settori, 65.000 lavoratori, un fatturato di oltre 35 miliardi di euro e 800 brand, ha l’obiettivo di valorizzare e tutelare i prodotti e il cibo italiano nel mondo.

L’appuntamento proseguirà poi con la consegna dei riconoscimenti alle aziende comasche che hanno avuto risultati particolarmente brillanti, secondo quanto sarà valutato dalla giuria composta dal presidente Angelo Palma e da Stefano Castoldi ed Umberto Scaccabarozzi. Ai vincitori sarà consegnata un’opera realizzata dall’azienda Riva 1920 di Cantù. Nel corso della serata di via Parini saranno assegnati undici premi ed otto menzioni.

La “Festa delle Imprese” è anche l’occasione per il lancio della rivista “Imprese” realizzata da “La Provincia”. Come ormai da tradizione, il quotidiano offre infatti ai propri lettori uno strumento di grande valore per conoscere da vicino l’economia comasca: 212 pagine di interventi, interviste e storie di aziende. “Imprese”, in edicola a 2,70 euro con il nostro quotidiano, presenta anche l’attesa classifica delle 500 imprese che si sono maggiormente distinte, nel 2018, secondo differenti indicatori di bilancio. “Imprese” è uno strumento destinato a non restare nei confini comaschi, considerando che tutti i testi presenti sono tradotti a fianco in lingua inglese.

