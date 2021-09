Asso, abbandonano i rifiuti Ripresi in 15 dalle fototrappole Sanzioni da 66 euro ciascuna. Aceti: «Interventi anche nelle frazioni»

Le fototrappole funzionano e l’amministrazione comunale sanziona una quindicina di persone per l’abbandono dei rifiuti. Tra loro c’è persino ci, dopo aver abbandonato il sacco , ha deciso di soddisfare i bisogni fisiologici, evidentemente impellenti: tutto filmato dall’impianto posizionato dall’amministrazione comunale. Il comandante della polizia locale di Asso Marco Troianiha inviato sanzioni di 66 euro a persone magari ignare di essere state colte , letteralmente, con le mani nel sacco. Il sindaco Tiziano Aceti spiega l’attività di controllo svolta nell’ultimo periodo: «Nel corso dei mesi abbiamo rilevato il problema dell’abbandono dei rifiuti, per questo motivo abbiamo iniziato a posizionare le fototrappole nei punti in cui si ripetevano maggiormente gli episodi – spiega - Alla fine abbiamo elevato una quindicina di sanzioni che sono in gran parte già state notificate. In viale Remo Sordo le telecamere hanno colto la situazione più assurda, con un cittadino che si è abbandonato a soddisfare i bisogni fisiologici». Oltre ad avere elevato le sanzioni l’amministrazione ha anche fatto un intervento complessivo per cercare di tenere sotto controllo il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti urbani in giro e nei cestini presenti per la spazzatura stradale. «Abbiamo fatto una verifica della posizione di tutti i cestini di rifiuti in paese e abbiamo spostato quelli meno visibili portandoli in vie più trafficate nella speranza anche gli stessi cittadini facciano un’opera di controllo. È una battaglia difficile quella contro l’inciviltà di alcune persone».

(Giovanni Cristiani)

