Erba, la sfida per il nuovo sindaco Il 7 giugno l’incontro con i candidati

I candidati sindaci di Erba a confronto a pochi giorni dalle elezioni amministrative. La Provincia organizza martedì 7 giugno alle 20.30, al centro espositivo di Lariofiere in viale Resegone, un dibattito tra Giorgio Berna, Mauro Caprani e Doriano Torchio: i candidati risponderanno alle domande del direttore Diego Minonzio sui temi più importanti per il futuro della città.

Per guidare Erba nel quinquennio 2022-2027 sono in campo tre candidati sindaci supportati complessivamente da otto liste: Giorgio Berna (Pd, Erba Civica), Mauro Caprani (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Erba prima di tutto, Il Buonsenso) e Doriano Torchio (Democrazia Partecipata). Il sindaco uscente, Veronica Airoldi, ha deciso di non presentarsi per un secondo mandato.