Como Nuoto, torna la A2

E la rivoluzione è doppia Varati i mini gironi per la squadra femminile e per le Rane Rosa: si parte a gennaio

Nel giorno del compleanno di Gianni De Magistris, splendido settantenne, grande campione di pallanuoto prima e allenatore talentuoso poi, lo sport della palla in acqua cerca di ritrovare un suo minimo equilibrio, uno spunto per ripartire e sperare in un futuro almeno “normale”: nonostante tutto.

I campionati furono sospesi lo scorso 22 febbraio, vale a dire al decimo turno del girone d’andata. Tutto congelato, ora si riparte da capo, con una formula studiata ad hoc per accorciare i tempi, ma consentire comunque alle squadre di non perdere la confidenza con la partita dopo tanti allenamenti a porte chiuse. La regular season di serie A2 maschile partirà salvo nuove accelerazioni del virus il prossimo 16 gennaio, si giocherà ogni due settimane per concludersi il 22 maggio.

I due gironi tradizionali (Nord e Sud) sono stati ulteriormente smembrati per creare quattro mini gironi da sei squadre ciascuno. La vicinanza è stato uno dei criteri-base nel disegnare i nuovi raggruppamenti, così la Liguria avrà un torneo tutto suo, mentre le altre contendenti dovranno accollarsi trasferte nel nord Italia. Il girone ligure sarà composto da Bogliasco 1951, Crocera Stadium, RN Arenzano, Lavagna 90, RN Camogli, SS Sturla.

Unica formazione rivierasca esclusa è il Sori, ripescato dalla serie B a causa della rinuncia della Cesport Italia, che disputerà il torneo in cui figura anche la Como Nuoto Recoaro. Completano la lista Torino 81, Brescia WP, Plebiscito Padova e De Akker Team di Bologna, mentre Ancona è stato dirottato in uno dei due gironi meridionali. Quattro squadre retrocederanno in serie B dopo i playout, i playoff daranno i nomi delle due squadre che saliranno in serie A1 nel prossimo campionato.

Perdurando la chiusura dell’impianto di Muggiò, per il quale è utopia pensare ad una riapertura entro il 16 gennaio 2021, la Como Nuoto dovrà ancora una volta “emigrare” per giocare le proprie partite casalinghe. L’anno scorso si trasferì a Monza, per ora non ci sono conferme né smentite sulla location per la stagione che va a cominciare.

La settimana successiva, di domenica però ed esattamente il 24 gennaio 2021, prenderà il via anche il campionato di serie A2 femminile, che terminerà il 23 maggio. Anche in questo caso è stato deciso di abbreviare la durata del torneo frazionando i classici gironi Nord e Sud, saranno cinque le squadre componenti ciascun gruppo.

Nel girone Nord-Ovest giocheranno Aquatica Torino, Rapallo, RN Imperia, US Locatelli e Como Nuoto Recoaro, mentre nel girone Nord-Est troviamo 2001 Padova, AN Brescia, NC Milano, Promogest e RN Bologna.

Con precisione chirurgica i tecnici federali hanno diviso ciò che la Liguria in campo maschile ha unito, così la Como Nuoto dovrà rinunciare a due trasferte molto comode, a Milano e Brescia, solo perché di qualche frazione di meridiano più a ovest delle due formazioni cugine. Peccato che la Promogest, squadra sarda, sia stata inserita nel girone Est: le lacune geografiche del designatore sono senza appello.

Come in campo maschile, i playout decideranno i nomi delle quattro retrocesse, mentre i playout decreteranno le due squadre meritevoli di giocare in serie A1.

Anche le Rane Rosa dovranno giocare in trasferta, la scorsa stagione Varese fu il loro campo di gara, l’abbinamento potrebbe anche riproporsi, salvo sorprese.

