Coppa Italia e Lombardia Oltre 45 club in campo Dopo quasi sette mesi senza calcio, torneranno in campo per le prime gare dei gironi eliminatori

Sono quarantacinque le squadre comasche che nel pomeriggio, dopo quasi sette mesi senza calcio, torneranno in campo per le prime gare dei gironi eliminatori di Coppa Italia e Coppa Lombardia, con diversi derby in programma.

Il programma delle loro partite, con gare che inizieranno alle 15.30. Coppa Italia di Eccellenza, girone 5: Mariano-Sangiuliano. Coppa Italia di Promozione, girone 7: Fenegrò-Città di Cantù; girone 8: Lentatese-Arcellasco. Coppa Lombardia di Prima categoria, girone 5: Lainatese-Pro Azzurra Mozzate; girone 10: Esperia Lomazzo Tradate e Guanzatese-Rovellasca; girone 11: Calcio Menaggio-Faloppiese Ronago e Real San Fermo-Luisago; girone 12: Albate Hf Calcio-Ardita e Albavilla-Tavernola; girone 14: Sovico-Monnet Xenia (ore 18); girone 20: Chiavennese-Bellagina. Coppa Lombardia di Seconda categoria, girone 9: Sporting Cesate-Rovellese (ore 20.30); girone 10: Itala-Villaguardia e Virtus Cermenate-Bulgaro; girone 11 Ardisci Maslianico-Porlezzese e Lariointelvi-Cacciatori delle Alpi; girone 12: Serenza-Binago e Uggiatese-Vasca; girone 13: Cascinamatese-Novedrate; girone 18: San Giorgio Casatenovo-Lambrugo; girone 19: Lezzeno-Bulciago e Merone-Cdg Erba; girone 20: Alto Lario-Prata Calcio. Coppa Lombardia di Terza categoria, girone 8: Celtica-Libertas San Bartolomeo e Valsoldese-Casnatese; girone 9: Assese-Figino (ore 16) e Verano Carate-Cabiate.n



