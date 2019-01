Le Rane Rosa al via C’è da dettare legge subito Inizia il campionato di A2 femminile: prima partita in trasferta a Sori per la Como nuoto.

Cosa c’è di più bello di una domenica da trascorrere al caldo sole della Liguria? L’ha pensata bella, la Federnuoto, quando ha stabilito che la prima classificata della scorsa stagione, cioè la Como Nuoto in rosa, dovesse incontrare una neopromossa, cioè Sori. Avrebbe potuto invertire i campi, ma le Rane Rosa non avrebbero potuto approfittare dell’inedita mite stagione, prima di scendere in acqua a Sori per affrontare le locali.

Sarà sera, ormai, l’inizio è previsto per le 19.30, e la giornata di full immersion marina terminerà presumibilmente con un assaggio della celeberrima focaccia. Che si vinca o che si perda, ovviamente, perché l’occasione è troppo ghiotta, e mai termine fu più azzeccato, per farsela scappare. Inizia il torneo di serie A2 dove la Como Nuoto, non fosse altro per aver chiuso in testa quello passato, ha il ruolo di lepre.

Le Rane Rosa dovranno quindi cercare di scappare avanti per tutta la stagione, anche se le cacciatrici non sono state a guardare, rinforzandosi a dovere per cercare di piazzare trappole sul cammino delle lariane.

