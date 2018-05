Fenegrò fuori dalla lotta per il primo posto (Foto by cardini cardini)

Pazzo Fenegrò: eliminato Finisce 6-5 senza rigori Nelle fasi nazionali del campionato Juniores: la squadra di De Maria ha perso contro il Fossano

Esordio pazzo, fuori da ogni logica quello del Fenegró nelle fasi nazionali del campionato Juniores: la squadra di De Maria ha perso 6-5 contro il Fossano e, in virtù del pareggio (2-2) nella prima giornata del triangolare tra lo stesso Fossano e la Fezzanese, viene già eliminata.

Una beffa incredibile per il Fenegró che fino pochi minuti dal 90’ vinceva per 5-4 e comandava così il proprio raggruppamento.

Ora la partita di sabato, in Liguria contro la Fezzanese, sarà utile ai lombardi per raggiungere il secondo posto in classifica, ma non per la qualificazione al turno successivo.

