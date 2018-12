(Foto by Cusa)

Arianna Pellegatta (Como Nuoto) (Foto by Cusa)

Rane Rosa, “uno-due” alla ligure

Si parte con Sori, poi arriva Lerici Ufficializzato il calendario in A2 della squadra femminile della Como Nuoto: s’inizia il 13 gennaio

Due gironi, Nord e Sud, dieci squadre per girone, diciotto partite per squadra. Il canovaccio è sempre lo stesso, cosa ne sarà del futuro delle Rane Rosa della Como Nuoto è ancora da capire.

Il torneo di serie A2 femminile di pallanuoto inizierà tra un mese esatto e le ragazze di Tete Pozzi appaiono già pronte per la nuova stagione. Così pronte da far immaginare traguardi ambiziosi, ma anche da far temere che il “setterosa” lariano possa perder smalto strada facendo.

Il calendario lo porrà subito di fronte ad una super neo-promossa: il Sori sarà la prima avversaria del torneo 2019, si giocherà in Liguria con molte incognite legate alla composizione della squadra.

Il calendario della Como Nuoto: Sori Pool Beach-Como Nuoto (13-1, ritorno 17-03), Como Nuoto-Lerici Sport (20-1, rit.24-3), R.N.Bologna-Como Nuoto (27-1, rit.7-4), Como Nuoto-U.S.Locatelli (3-2, rit. 14-4), Pallanuoto Trieste-Como Nuoto (10-2, rit.28-4), Como Nuoto-Promogest (17-2, rit.05-5), Como Nuoto-Varese Olona Nuoto (24-2, rit.12-5), A.N.Brescia-Como Nuoto (3-3, rit.19-5), Como Nuoto-2001 Padova (10-3, rit.26-5).

