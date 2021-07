Como: allerta meteo Codice rosso per rischio idrogeologico Diramato dalla Regione per la giornata di oggi, sabato 31 luglio 2021: rischio di temporali forti

Regione Lombardia ha diramato l’allerta meteo per la giornata odierna, sabato 31 luglio 2021, con codice rosso per rischio idrogeologico e arancione per rischio di temporali forti. Il codice rosso (criticità elevata - livello di preallarme) va valutato in un contesto già di tipo emergenziale, con eventi pregressi e in un territorio con fragilità in ambito idrogeologico. I comportamenti che ciascuno può adottare sono essenziali: la cittadinanza è invitata a osservare semplici regole di buon senso, come limitare gli spostamenti allo stretto necessario e non intralciare il lavoro dei soccorritori.

Per ulteriori informazioni del Dipartimento di Protezione Civile: https://bit.ly/3r2iUbE. Per emergenze contattare il 112 (Numero Unico Emergenze). Per emergenze di Pronto Intervento di Polizia Locale nel Comune di Como contattare la Centrale Operativa: 031 265555 (h24). Per segnalare evento “significativo” alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile: 800 061 160 oppure scrivere a [email protected] (ITALPRESS).

