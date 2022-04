I sacerdoti in processione ieri mattina verso il Duomo (Foto by butti)

Crocifisso, alle 15 la processione

Dopo due anni di pandemia Intanto ieri in Duomo la messa crismale. Il vescovo Cantoni ai sacerdoti: «Siate vicini alla vostra gente»

«“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”. Questo è l’unico comandamento di Gesù. Si realizza in questo modo la cultura del dono, ossia il progetto di fare di noi stessi uno strumento, un’ occasione di servizio per gli altri».

Con la messa vespertina pontificale della “Cena del Signore” di ieri, Giovedì Santo, ha avuto inizio il Triduo “della morte sepoltura e risurrezione” del Signore centro di tutto l’anno liturgico. Nella messa, il vescovo, Oscar Cantoni , richiamando il gesto di Gesù che amò i discepoli fino alla fine, ha lavato i piedi a 12 persone: sei seminaristi e sei donne della corale. «Con l’Eucaristia la Comunità è creata e continuamente si rigenera, (è l’Eucaristia ch e fa la Chiesa!) - ha ricordato nell’omelia - Noi non possiamo fare a meno gli uni degli altri e tutti siamo responsabili gli uni degli altri: è l’Eucaristia che ci lega e ci trasforma in un solo corpo. Con l’Eucaristia la terra deserta diventa un giardino irrigato, con fiori e frutti in ogni stagione (è con la forza dell’Eucaristia che viene promosso un progetto di vita fondato sul dono di sé a partire dai vari carismi di ciascuno. Senza la forza eucaristica è impossibile per l’uomo realizzare il comando dell’amore fraterno, ossia amare con la stessa intensità con cui Dio ci ama».

Oggi, per il Venerdì Santo, alle 15 dalla Basilica di via Varese partirà la processione del Santo Crocefisso, portato per le vie della città, dopo due anni di assenza per la pandemia.

Alle 18 poi in Duomo la Solenne Azione Liturgica, durante la quale si leggerà la passione del Signore. Domani alle 21, sempre in Duomo, la Veglia Pasquale e infine domenica, per la Santa Pasqua di Resurrezione, alle 10 in cattedrale il Vescovo celebrerà il pontificale con la benedizione papale. È il giorno assolutamente nuovo per l’umanità, giorno che illumina la storia del mondo e inaugura la nuova creazione.

