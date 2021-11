Rubano l’altalena ai giardini Era stata appena montata

Il danno sarebbe quantificabile in non meno di 1.500 euro. Un furto che ha fatto letteralmente infuriare l’assessore all’Ambiente Paolo Annoni, che ieri ha raggiunto Albate per effettuare un sopralluogo: «Sono atti deprecabili, soprattutto perché vanno a colpire i più piccoli – ha commentato Annoni – Io spero che chi ha commesso questo furto possa ravvedersi quanto prima e riportare indietro l’altalena dei nostri bambini. Il quartiere di Albate saprà reagire a questo brutto gesto».

Che, tra l’altro, non sarebbe l’unico avvenuto in queste ore.

Sempre ieri infatti è giunta la segnalazione di un atto vandalico ai danni di una panchina nella piazza adiacente al giardino stesso, ovvero piazza del Tricolore. La speranza è quella che possano rendersi disponibili delle immagini dei circuiti di videosorveglianza che possano permettere di risalire ai responsabili. Di sicuro, almeno per quanto riguarda l’altalena, chi ha agito l’ha fatto con il proposito chiaro di rubare e non per un gesto vandalico. Non sono stati trovati segni di forzatura delle catenelle e l’altalena è stata semplicemente svitata e portata via. La segnalazione è stata girata agli agenti della polizia locale, che hanno già avviato una indagine.