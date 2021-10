Como incidente auto moto in viale Innocenzo (Foto by Andrea Butti)

Scontro con un’auto

Motociclista ferito Como, l’incidente in viale Innocenzo

Un motociclista di 58 anni è rimasto ferito in modo serio, anche se fortunatamente non è in pericolo di vita, in un brutto incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì) lungo la tangenziale.

Pochi minuti prima delle 19 il motociclista, che viaggiava in sella a una Ducati da Enduro, si è scontrato con un’auto che viaggiava lungo la sua stessa corsia lungo viale Innocenzo, poco dopo il semaforo all’altezza di piazza San Rocchetto in direzione Napoleona.

Nell’impatto, particolarmente violento, il motociclista è caduto rovinosamente a terra fortunatamente senza finire sulla carreggiata opposta, dove provenivano altre auto. Immediati i soccorsi da parte del 118 e dei vigili del fuoco di Como. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

