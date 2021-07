Scuola, è allarme insegnanti Ci sono 1.600 cattedre scoperte

«Il numero dei posti vacanti è rilevante e ci auguriamo che si possano coprire con le graduatorie permanenti e quelle dei concorsi riservati in via di espletamento – commenta il segretario provinciale Angelo Cassani – è un dato rilevante che corrisponde solo in parte alla realtà che troveremo a settembre quando con l’organico di fatto e la mobilità annuale il numero dei posti liberi e inevitabilmente destinato ad aumentare. La situazione più pesante rimane comunque quella legata ai posti di sostegno data la mancanza di aspiranti in possesso del titolo specifico».

La speranza, per quest’anno, è d’avere tutte le caselle al loro posto entro settembre. Ovviamente, se ci sarà il lieto fine, si saprà solo nei prossimi mesi.