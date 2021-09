Terza dose, da lunedì gli “over 80” Via libera alle nuove prenotazioni Gli anziani potranno fissare l’appuntamento, non cambiano le modalità - Devono essere trascorsi almeno sei mesi dalla seconda iniezione. E in città arriva Figliuolo

Da lunedì gli over 80 potranno prenotare la terza dose.

La campagna vaccinale si prepara ad una nuova fase, attraverso il consueto portale (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) da lunedì i 48mila over 80 comaschi potranno prenotare l’appuntamento per fare il nuovo richiamo. Attenzione, questa dose aggiuntiva va inoculata dopo almeno sei mesi dalla seconda. Quindi sono interessati per ora solo gli ultraottantenni che hanno completato il ciclo vaccinale entro i primi giorni di aprile, non dopo. Con l’avanzare delle settimane, successivamente, anche gli altri anziani che hanno ricevuto la seconda dose potranno prendere appuntamento presso gli hub. E dal 25 ottobre anche nelle farmacie aderenti. Si usano solo vaccini ad mRna, quindi Moderna e Pfizer. È attiva come all’inizio dell’anno la possibilità di chiedere la vaccinazione a domicilio in ragione di reali problemi di salute.

In parallelo le Rsa si preparano a vaccinare in autonomia internamente alle loro strutture ospiti e operatori. Per il momento sono stati inviati gli elenchi alle autorità sanitarie e sono state attivati i canali burocratici per la registrazione delle vaccinazioni.

Sui sanitari al lavoro negli ospedali invece c’è attesa. L’ultima circolare ministeriale specifica che va data precedenza «al personale sanitario over 60 con patologie concomitanti tali da renderli più vulnerabili all’infezione da Covid». La terza dose per queste tre categorie a maggior rischio, over 80, Rsa e sanitari è stata definita “booster”, ovvero un richiamo dopo almeno sei mesi per fissare la copertura nel tempo.

Intanto sono già partite le terze dosi in via Napoleona e a Lariofiere, per i pazienti immunocompromessi, quindi per esempio trapiantati o interessati da chemioterapia.

Per loro la terza dose rappresenta il completamento del ciclo vaccinale, avendo difese immunitarie più deboli. E’ possibile farla almeno 28 giorni dopo la somministrazione della seconda dose. Si usano anche in questo caso solo vaccini ad mRna. E’ attivo sul sito di Poste un tasto dedicato alla terza dose degli immunocompromessi che rispondono a dieci specifiche tipologie di patologie. Alla fine della scorsa settimana l’Asst Lariana ha raggiunto poco meno di 600 persone, un risultato anche migliore degli altri territori regionali. Solo che l’adesione è molto scarsa. Siamo attorno solo al 6% degli immunocompromessi che ha risposto in Lombardia. In pochi si stanno prenotando attraverso il portale, forse in pochi lo sanno.

Molti però, circa il 50% degli immunodepressi a livello regionale, dice consciamente di no. Contattati dalle Asst e dalle Ats declinano l’invito. Accade in tutta Italia, solo il Piemonte ha qualche punto percentuale d’adesione in più. Quindi nei prossimi giorni il messaggio verrà ripetuto dall’autorità commissariale e dai vertici regionali. A tal proposito, è atteso a Como nei prossimi giorni (manca solo la conferma ufficiale) il generale Francesco Paolo Figliuolo.

