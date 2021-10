Terza dose per gli over 80 Da oggi al via le prenotazioni

Per prenotare è necessario accedere alla piattaforma www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e cliccare sul pulsante “Terza dose - Cittadini con età maggiore di 80 anni”. Un’altra possibilità di prenotazione è data telefonando al call center al numero verde 800.894.545

Per procedere con la prenotazione dovranno essere trascorsi almeno sei mesi dall’inoculazione della seconda dose. Quindi il secondo richiamo deve essere stato fatto a marzo, o prima.

Con il passare delle settimane verrà data la stessa possibilità anche a chi ha completato la copertura della prima fase successivamente a marzo. Da domani le terze dosi agli over 80 partiranno negli hub già attivi e dunque, per Como, in via Napoleona e a Lariofiere. Dal 25 ottobre partiranno le vaccinazioni anche nelle farmacie aderenti. È data possibilità di chiedere un supporto e un’assistenza domiciliare, i medici di medicina generale stanno contattando gli assistiti già raggiunti a casa a inizio anno.

A breve anche le Rsa faranno in autonomia le terze dosi a ospiti e operatori.