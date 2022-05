«Un aereo è precipitato a Orsenigo»

Nessuna traccia, interrotte le ricerche L’allarme da Roma alle 20 di sabato 14 maggio. L’intervento dei vigili del fuoco di Erba

Allarme nella serata di sabato 14 maggio per un presunto aereo precipitato nei campi intorno alla galleria di Orsenigo che dal municipio porta ad Alzate.

Secondo la centrale operativa del traffico aereo di Roma un velivolo avrebbe fatto perdere le proprie tracce mentre sorvolava l’abitato di Orsenigo attorno alle 20.

Immediata la richiesta di intervento ai vigili del fuoco di Como che hanno subito mobilitato gli uomini del distaccamento volontari di Erba. Con due mezzi di sono portati in breve tempo dove le coordinate fornite dal comando della capitale aveva indicato il luogo del presunto incidente.

Dopo numerosi controlli la decisione di interrompere le ricerche in quanto, dopo aver contattato l’aeroporto di Verzago, si è appurato che nessun veicolo al momento era impegnato in volo in zona. Intorno alle 21 i vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede in attesa di capire il motivo del “falso” allarme.

