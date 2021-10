Via alle terze dosi anche per gli over 60 Nel Comasco prime 1.207 prenotazioni

Complessivamente, si contano 13.222 prenotazioni per ricevere la terza dose in tutta la provincia, da quando si è aperta quest’ultima fase della campagna. Nel dato complessivo si contano solo in parte le persone fragili, sanitari e over 80. La precisazione è arrivata dalla Regione Lombardia. Infatti, ad esempio, per i sanitari c’è una apposita piattaforma dove potersi iscrivere.

Intanto, sul fronte dei contagi, i numeri sono in aumento. Ieri, nel territorio Comasco sono stati individuati 28 nuovi casi. A livello regionale, il dato dei contagi indica un incremento di 513 positivi. Ma non si sono registrati ulteriori decessi. Si contano ulteriori 11 ricoveri nei reparti ordinari, e uno in meno in terapia intensiva.