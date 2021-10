L’Ordine: il film di Munari che arriva dal futuro I video sperimentali prodotti mezzo secolo fa a Monte Olimpino con Marcello Piccardo erano ultramoderni e sono ancora studiati come esempio di ricerca innovativa. L’inserto in regalo con La Provincia di domenica 3 ottobre

La storia del cinema italiano di ricerca – ovvero, quella che non ricadrebbe esclusivamente nei generi del film commerciale e nei sottogeneri del cosiddetto film d’autore – è ancora tutta da scrivere. Tuttavia, grazie allo sforzo di alcuni fra coloro che hanno direttamente partecipato a certe esperienze, e grazie al lavoro di certi studiosi e studiose, oggi è comunque possibile avere dei punti fermi in merito. Uno di questi è, senza alcun dubbio, il cinema prodotto da quel laboratorio creativo che fu lo studio a Monte Olimpino, per iniziativa di Bruno Munari e Marcello Piccardo, fra il 1962 e il 1972.

