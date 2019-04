Avvoltoio sfinito arriva ad Alserio È estinto in Italia L’hanno notato vicino al lago Proveniva dai Pirenei La Provincia contattale autorità francesi e spagnole

Si chiama Farigoule il raro esemplare di avvoltoio monaco (specie estinta in Italia) recuperato visibilmente debilitato ieri mattina dagli agenti della polizia provinciale di Como nei pressi del lago.

La segnalazione - tempestiva - era giunta poco prima da un giovane del posto. L’avvoltoio (una femmina nata nel 2016, poco meno di 8 chili il peso) fa parte di un progetto ad ampio respiro - finanziato dall’Unione Europea - per la reimmissione in natura di questa affascinante specie. Farigoule, dotata di rilevatore satellitare e con una particolare colorazione artificiale delle penne remiganti, si è staccata dal gruppo dopo essere partita dalla zona dei Pirenei. Ha volato per giorni senza meta attraversando Liguria, Piemonte e finendo nella zona del Milanese fino ad arrivare ad Alserio. Portato in salvo da una task force tornerà a casa sua in Francia.

ALSERIO - Gli spostamenti degli ultimi giorni compiuti dalla femmina di avvoltoio

(Foto by Marco Palumbo)

