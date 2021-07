Ragazzi poco preparati alla maturità? I presidi: «Ovvio dopo due anni così...»

I risultati del test Invalsi certificano i passi indietro soprattutto alle superiori - D’Antonio: «Come dire che in guerra ci sono le bombe». Iaia: «Danni della didattica a distanza»

Como

Il test Invalsi per i maturandi è andato male, le competenze dimostrate dopo due anni di lezioni a singhiozzo sono molto peggiorate rispetto al 2019.

In Lombardia il tonfo è stato minore rispetto alla media nazionale, ma la preparazione in italiano è calatiadi 7,6 punti e in matematica di 5,6 mentre resiste sugli stessi livelli l’inglese. Questo è quanto fotografa il test ministeriale, un mezzo disastro. Le nostre scuole superiori però all’esame di Stato hanno concesso voti assai più generosi del solito, 439 maturandi sopra al 90 e 326 tra cento e cento con lode a Como.