Ristorni, ira della Lega ticinese «L’Italia di confine ci munge»

L’annuncio del Pirellone legato ai 15 milioni 870 mila euro (5 milioni 611 mila euro la quota erogata a Villa Saporiti) destinati alle quattro Province di confine nell’ambito dei ristorni dei frontalieri non è andato giù alla Lega dei Ticinesi, che ieri attraverso il domenicale “Il Mattino della Domenica” ha titolato senza troppi fronzoli: “La fascia di confine italica in giubilo per la mungitura”.