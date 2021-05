Scuola, è già l’anno prossimo E sul Lario vincono ancora i licei

Ha scelto questa tipologia il 52,3% dei primini e solo due province in Lombardia hanno percentuali più alte - Piace soprattutto l’indirizzo “scienze applicate”. Gli istituti tecnici in lieve crescita al 36,9% e i professionali al 9,9%

In provincia di Como il liceo non passa mai di moda. I dati elaborati dal Miur dicono che sul Lario, ancora una volta, nel prossimo anno scolastico più di uno studente su due s’iscriverà a un liceo. La percentuale è del 53,2 con più di 2mila domande inviate agli istituti lariani, in leggero calo rispetto al 2020 quando fu di un punto superiore. Il nostro territorio si colloca al terzo posto in Lombardia, dopo Milano e Monza Brianza.