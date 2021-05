Vaccini, adesso si corre davvero C’è già il via libera ai quarantenni

Como: annuncio di Figliuolo: da lunedì si può partire con la fascia tra 40 e 49 anni. Intanto Villa Erba conferma che non sarà disponibile oltre il 15 agosto. Caccia a nuovi spazi

C’è già il via libera ai quarantenni

La campagna vaccinale adesso corre davvero, da lunedì le Regioni potranno dare il via libera alle prenotazioni anche per le persone tra 40 e 49 anni. Così ha dichiarato il commissario Francesco Paolo Figliuolo. Ora in Lombardia si sta valutando la possibilità di aprire effettivamente già da lunedì, sulla base dell’effettiva disponibilità delle dosi e delle adesioni, già molto importanti, relative alla fascia di cittadini tra i 50 e i 59 anni.