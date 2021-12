(Foto by Andrea Butti)

Barbara Minghetti (Foto by Andrea Butti)

Barbara Minghetti candidato sindaco Como: il Pd ufficializza il sì Voto unanime del partito

Ora è ufficiale. Barbara Minghetti sarà il candidato sindaco del Pd alle elezioni comunali del 2022. La decisione è stata presa dall’assemblea cittadina del partito con voto unanime. Per ora la coalizione vede il partito del Nazareno e Svolta Civica, la lista che aveva portato in consiglio comunale Minghetti nel 2017. Su di lei dovrebbero convergere, per ora, anche Italia Viva e Azione.

