Centrodestra, nuovo partito «Pronti a unirci alla coalizione»

«Le prossime elezioni in Lombardia e nei capoluoghi lombardi saranno molto importanti», ha spiegato ieri durante la presentazione del partito Alessandro Colucci, deputato e segretario regionale. «La nostra regola generale è che il sindaco uscente venga ricandidato – aggiunge – su Como, sappiamo si stanno facendo valutazione di varia natura. Al tavolo regionale, sicuramente si parlerà dell’argomento».

Le primarie

A questo proposito, la forza liberale e moderata non esclude la possibilità di ricorrere alle primarie, come paventato da Matteo Salvini: «Non avrei niente in contrario, anzi – commenta l’assessore lombardo al Clima e all’Ambiente Raffaele Cattaneo – a Varese le avevo proposte io e Salvini era contrario. Sono contento abbia cambiato idea. Per me sono uno strumento positivo».

Sulla scelta del candidato sindaco a Como, la forza politica non fa nomi. Ma non nasconde una preferenza per chi ha già esperienza amministrativa: «Pescare nella società civile non sempre è stata una scelta vincente – continua Cattaneo - D’altronde, nessuno affiderebbe una Formula uno al primo che passa. Il nuovo è meglio? È una posizione figlia del pensiero debole». Per quanto riguarda, invece, un giudizio su Mario Landriscina, il coordinatore di Como Alessandro Falanga ha sottolineato come l’azione dell’amministrazione sia stata «carente su diversi aspetti della città. Come va ricostruita, a partire dal marciapiede. Il futuro va rivisto e progettato».