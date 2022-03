Elezioni, il gruppo di Magatti ha scelto

Adria Bartolich: «Io “sindaca” popolare» «Nel Pd tanti amici, ma non ho più la tessera. Polemiche? Non farò una campagna “contro”»

«Io voglio rappresentare i ceti popolari, chi ha più problemi. E non sono qui a fare testimonianza». Ha messo subito le cose in chiaro già dalla prima uscita pubblica Adria Bartolich, parlamentare dal 1996 al 2001 ed ex sindacalista, in corsa per la carica più alta di Palazzo Cernezzi - come La Provincia ha anticipato oggi - per Civitas, sostenuta anche dal Comitato Assemblee popolari e, forse, dal Movimento 5 Stelle (l’accordo è al momento fermo per questioni nazionali legate all’utilizzo del simbolo). E lo ha messo in chiaro anche dal punto di vista lessicale visto che sui suoi manifesti si definisce “sindaca”, con la “a”.

«In questa città credo ci sia bisogno di più voci - le sue parole - e questa non è una candidatura contro qualcuno, ma è nata con un gruppo di persone che da tempo lavorano a un programma in modo molto serio e sobrio. Non faremo una campagna elettorale polemica, pensiamo che i cittadini di Como dopo dieci anni crisi, due di pandemia e una guerra alle porte siano saturi di insulti o altro. C’è bisogno di serietà e di cose concrete».

