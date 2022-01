Liceo in quattro anni, un flop Il Giovio decide di sospenderlo

Como: in città calo degli iscritti per le superiori in versione “ridotta”. Difficoltà anche al Setificio a formare una classe. Sorride solo il Gallio

Il quadriennale non ha scaldato i cuori delle famiglie comasche. Mentre per il prossimo anno il ministero dell’Istruzione ha deciso d’investire molto nei percorsi in 48 mesi, sfruttando anche i fondi del Pnrr, a quattro anni dall’introduzione della sperimentazione la maggioranza degli indirizzi presenti in città faticano a raggiungere un numero soddisfacente d’iscritti.

Lo stop al Giovio