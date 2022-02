Sindaco di Como Il centrodestra ha scelto Molteni

L’ex primario indicato da Fratelli d’Italia. Manca l’ufficializzazione, ma l’accordo è stato raggiunto a Roma. Sul giornale in edicola i retroscena in un’intervista al parlamentare Alessio Butti

Il centrodestra ha scelto un altro medico come candidato alle elezioni di primavera per succedere a Mario Landriscina . Si tratta di Giordano Molteni , già primario di Otorinolaringoiatria all’ospedale Sant’Anna (con studio medico in via Manzoni, per uno strano gioco del destino confinante con la sede elettorale scelta dalla candidata del centrosinistra Barbara Minghetti ) e in passato sindaco di Lipomo.