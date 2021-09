Ticino, Green pass e quarantene Da domani scatta la linea dura

Entrare in Svizzera per i non vaccinati sarà sempre più difficile. Ecco cosa cambia

Quella che inizia domani è una settimana di fondamentale importanza per la Svizzera nell’ambito delle misure anti-Covid volute da Berna per arginare la quarta ondata di contagi, che già oggi vede le terapie intensive in forte affanno in diversi Cantoni. Preoccupazioni che il Governo ha messo nero su bianco, spiegando che - a fronte di un centinaio di ricoveri giornalieri - «in diversi casi ci sono stati pazienti trasferiti in altri ospedali e interventi rinviati. E con l’abbassamento delle temperature nei mesi invernali non può essere escluso un rapido aumento dei ricoveri con conseguente sovraccarico degli ospedali».